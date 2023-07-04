Трехлетний ребенок пострадал в аварии на трассе в Карелии

Автомобили «Шкода» и «Рено» столкнулись в Медвежьегорском районе на трассе «Вологда – Медвежьегорск». Инцидент произошел днем 3 июля.

Авария произошла в тот момент, когда один совершал поворот, а другой ехал прямо.

По сведениям ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Шкода» при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Рено». В результате столкновения пострадал трехлетний ребенок, находившийся в автомобиле «Рено». // фото пресс-службы ГИБДД