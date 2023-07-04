Два мотоциклиста госпитализированы в БСМП после аварий

Два мотоциклиста госпитализированы после ДТП в столице Карелии.

В первой аварии водитель мотоцикла Рulsar неправильно выбрал скорость и наехал на стоящий автомобиль «Шкода». Авария произошла вечером 3 июля в районе дома №10/4 по Онежской Флотилии. 25-летний байкер получил травмы.

Ночью 4 июля еще одно ДТП случилось на Чапаева. Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, наехал на бордюр и упал. Травмы получил 37-летний водитель, сообщили в городской Госавтоинспекции.

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начала года в столице Карелии зафиксировано семь аварий, в которых 7 мотоциклистов получили травмы. // фото пресс-службы Госавтоинспекции