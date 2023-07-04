Водитель «нырнул» под фуру на кольце в Петрозаводске

День в карельской столице не обходится без аварии на кольце. В соцсетях активно выкладывают видео подобных инцидентов, обсуждают, спорят, разъясняют нюансы въездов и съездов с подобных перекрестков.

Днем 3 июля водитель из внутреннего ряда буквально «нырнул» под фуру при попытке съехать с чапаевского кольца. После такого маневра автомобиль развернуло. Судя по всему, удар не был сильным, обошлось без жертв. Момент дорожного происшествия попал на камеру наблюдения «Сампо.ру». // видео опубликовано на сайте dtpptz.ru