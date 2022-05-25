Мотоцикл выкрали из гаража на севере Карелии

В полицию Беломорска обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что из гаража покойного отца пропал мотоцикл стоимостью не менее 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 28-летний местный житель. Мужчина признался в краже. Он решил, что гараж бесхозный, и забрался внутрь, чтобы проверить его содержимое. Обнаружив мотоцикл, он попросил друзей помочь перевезти его в пункт приема металла. Вырученные деньги вор потратил на покупку алкоголя и продуктов.

Мотоцикл изъяли, вскоре его вернут владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: pixabay.com/fsHH