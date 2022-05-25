Пьяному мужчине не дали сесть в поезд в Петрозаводске

Сотрудники транспортной полиции пресекли несколько нарушений порядка в поездах дальнего следования, которые шли через Карелию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Петрозаводске в поезд Санкт-Петербург - Мурманск не дали сесть 43-летнему жителю поселка Сосновец. При посадке в вагон мужчина был сильно пьян.

На станции Кемь из поезда Мурманск-Москва сняли 35-летнего жителя Красноярского края. Пассажир также был нетрезв, на его поведение поступали жалобы от других путешественников и поездной бригады.

Еще одного дебошира - 39-летнего уроженца Карелии - отстранили от дальнейшей поездки на поезде Санкт-Петербург - Мурманск. Он не только был пьян, но еще и матерился и мешал отдыху других пассажиров.

В отношении всех нарушителей были составлены протоколы о появлении в общественном месте в состоянии опяьнения. 39-летний уроженец Карелии получил к тому же протокол за мелкое хулиганство. Фото: «Петрозаводск говорит»