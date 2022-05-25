Бандит терроризировал женщин в Сортавале

В Сортавале завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в двух преступлениях, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале этого года обвиняемый пришел в гости к своей знакомой. Будучи пьяным, он нанес женщине множественные удары по лицу и голове. У потерпевшей был диагностирован перелом нижней челюсти, врачи квалифицировали травму как вред здоровью средней тяжести.

Кроме того, в апреле этого года мужчина подкараулил на улице другую свою знакомую. Приблизившись к женщине, он стал угрожать ей убийством. Испугавшись агрессивного поведения приятеля, жительница Сортавалы убежала.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com/ninocare