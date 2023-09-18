Мост в Олонецком районе Карелии обещают достроить в 2024 году

В деревне Рыпушкалицы Олонецкого района продолжают строить мост. На 50 процентов выполнены работы по защите и отведению наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, и теперь перешли к устройству опор мостового перехода, сообщает министерство по дорожному хозяйству Карелии.

На прошлой неделе начали бетонировать первую береговую опору. Дальше нужно будет установить конструкцию под линии освещения и шумозащитные экраны, которые защитят территорию от грязи и пыли иснизят уровень звука от проезжающих автомобилей.

Для района этот мост имеет важное значение. По нему ежедневно проезжает большое количество автомобилей, в том числе общественный транспорт и школьные автобусы.

Работы планируется завершить в 2024 году. Обновленный мост станет шире, длиннее и будет иметь арочную конструкцию.

В этом и в будущем году в Олонецком районе обещают также отремонтировать автодороги в деревнях Кескозеро и Коткозеро, Седокса – Алексала, частично Куйтежа – Верховье, Ильинский – Старый Центр, Олонец – Чимилица, подъезд к поселку Верхнеолонецкий, Видлица – Верхняя Видлица, Ильинский – Андрусово. // Фото: министерство по дорожному хозяйству Карелии.