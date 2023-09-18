День первокурсника: сегодня в Петрозаводске гуляют студенты

Утром 18 сентября состоялась торжественная линейка у главного корпуса ПетрГУ. Так начался День первокурсника в Петрозаводске. Сейчас он продолжается на фестивале «ПРОфест».



После церемонии посвящения новоиспеченные студенты отправились на стадион в Ямке (Герцена, 31б), где проходит традиционный фестиваль «ПРОфест». Первокурсники принимают участие в ежегодном танцевальном конкурсе Big Dance Battle, к которому готовились вместе со своими адаптерами.

Также в программе фестиваля заявлено множество активностей: рисование по воде, опыты с граффити, плетение колечек из бисера, изготовление брелков и многое другое.

Первокрусники на фестивале смогут сыграть в неожиданную разновидность боулинга, обучиться баскетбольным трюкам, попрыгать через мега-скакалку. // Фото: ПетрГУ.