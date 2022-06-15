Мост к Смоленскому собору в Олонце рассыпается на глазах

Мост к каменному собору Смоленской иконы Божией матери в Олонце дышит на ладан. На печальное состояние деревянной переправы на остров Мариам обратили внимание подписчики сообщества «Чтобы лучше было жить».

Вместе с мостом на глазах ветшает и сама церковь. Со стен отваливается штукатурка, обнажая кирпичную кладку.

«Да что мост сам собор разваливается, доживет ли до 800-летия крещения Карелии, что будут отмечать в 2027 году», - говорится в комментарии к снимкам. Судя по всему, люди не сильно переживают, если развалится мост, обиднее «потерять» храм.

«Ладно, мост, развалится... обойдем. Вон в Судалице люди уже больше года без моста живут и ничего. А как же собор, как сказал еще три года назад глава республики А.О. Парфенчиков, символ Карелии . Ведь лишимся символа. Непорядок».

Смоленский собор – пятиглавая каменная церковь в городе Олонце, расположенная на острове Мариам. Построена в 1824–1828 гг. на месте более древнего храма, пришедшего в ветхость. (фото vk.com)