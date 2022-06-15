Очевидцы сфотографировали провалившийся под землю мусоровоз

Мусоровоз с эмблемой компании «Экосервис» провалился под землю на грунтовой дороге. Судя по всему, он угодил задним колесом в яму.

Очевидцы сфотографировали угодившее в земляную западню транспортное средство. Снимок опубликован в сообществе «Весь Петрозаводск». На какой именно улице произошло ЧП, не уточняется.

«Мусорка провалилась, недавно копали траншею под газопровод, пролили дожди и получилась ловушка прямо около дома», - говорится в комментарии к фото.