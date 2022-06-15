15 июня 2022, 15:24
Очевидцы сфотографировали провалившийся под землю мусоровоз
Снимок попавшего в ловушку грузовика выложили в Сеть
Мусоровоз с эмблемой компании «Экосервис» провалился под землю на грунтовой дороге. Судя по всему, он угодил задним колесом в яму.
Очевидцы сфотографировали угодившее в земляную западню транспортное средство. Снимок опубликован в сообществе «Весь Петрозаводск». На какой именно улице произошло ЧП, не уточняется.
«Мусорка провалилась, недавно копали траншею под газопровод, пролили дожди и получилась ловушка прямо около дома», - говорится в комментарии к фото.