Экскаватор грубо сдвинул цветущие кусты спиреи на Левашовском бульваре

Петрозаводские общественники недоумевают из-за реконструкции Левашовского бульвара. В минувшие длинные выходные там работала техника. 12 июня на бульваре снимали бордюры из гранита, на следующий день экскаватор расширял ров от убранного бордюра. Техника сваливала, выворачивала кусты цветущей спиреи на краю газонов. Также рабочие аппаратом сдували песок с дороги на газоны бульвара, поднимая тучи пыли под окнами детской больницы и над головами прохожих, написала в соцсети общественница Юлия Свинцова.

Депутат городского совета Дмитрий Рыбаков задал вопросы от общественников сотрудникам мэрии. Чиновники ответили, что по проекту живую изгородь планировалось пересадить на бульвар. По сведениям администрации, подрядчик при демонтаже бордюра засыпал на одном участке кустарники землей. Их очистили и подготовили к пересадке. На остальных участках бульвара сначала пересадят кусты. а затем демонтируют бордюр. Также мэрия направила подрядчику замечание по пыли.

Однако с позицией чиновников общественница не согласилась.

«Не на одном участке и не один куст, не засыпан случайно, а сдвинут-свернут грубо и сознательно, не во время демонтажа, а после демонтажа - на фото видно, что бордюрный камень уже снят. Производилось расширение рва от бордюрного камня до значительной ширины непонятно зачем. За нарушение условий проекта и распространение пыли подрядчика не накажут, и если не наш общественный контроль, этих нарушений никто бы из ответственных лиц и не заметил, а кусты точно погибли бы», - выразила петрозаводчанка свое мнение.

Левашовский бульвар должен преобразиться после реконструкции. Вместо асфальтовых дорожек там хотят уложить плитку, вырубить 40 аварийных деревьев, посадить около 200 деревьев и кустов, поставить новые плафоны на светильники, скамейки, урны и организовать иллюминацию. (фото vk.com)