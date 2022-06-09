Мост через реку Деревянка отремонтируют только в следующем году

В конкурсе на выполнение капитального ремонта моста через Деревянку на автодороге А-215 в Деревянном победила компания «АРГО СТРОЙ». Скоро с этим подрядчиком заключат договор, сообщили в Минтрансе Карелии.

Работы фирма должна выполнить до 15 ноября следующего года. Средства выделены из федерального бюджета.

Важный объект дорожной инфраструктуры сейчас находится в плохом состоянии, его построили десятки лет назад. Он уже давно разрушается, ездить по нему опасно, мост ранее стягивали стяжками. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте