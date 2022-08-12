Мост через реку Деревянка начали разбирать

В Прионежском районе начали демонтировать конструкции старого моста через реку Деревянка. Новая переправа должна появиться в 2023 году, рассказали в руководстве «Колы».

Проектом предусмотрен поэтапный демонтаж построенного в 1994 году моста. На время основных работ движение по мосту организуют в поочередном режиме.

Специалисты заменят опоры и смонтируют новое сталежелезобетонное пролетное строение. Общая длина обновляемого моста более 27, ширина – более 13 метров. Также предполагается устройство наружного освещения, лестничных сходов. (фото ФКУ Упрдор «Кола»)