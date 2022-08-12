ГИБДД устроит массовые проверки на дорогах

Нетрезвых автомобилистов будут ловить с 12 по 14 августа в Карелии. Об очередном рейде предупредили в Госавтоинспекции.

Инспекторы проведут массовые рейды во всех районах Карелии, проверят дисциплинированность водителей в городах и на загородных трассах, в сельской местности, дачных поселениях, в местах массового отдыха.

С начала года от управления автотранспортом было отстранено 1505 водителей, находившихся за рулем с признаками опьянения. По статистике, в выходные число нетрезвых нарушителей ПДД заметно возрастает. (фото ГИБДД Карелии)