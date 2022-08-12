«Городское наследие» пообещали сохранить при установке новых фонарей

В столице Карелии продолжают менять фонари на более мощные. До конца ноября должно стать светлее на 39 городских объектах. Очередь добралась и до Онежской флотилии. На старых фонарях висят декоративные элементы – серп с молотом и якорь, их городские чиновники пообещали сохранить в ходе модернизации.

«На участке от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского будет установлено 47 новых опор взамен аварийных с заменой светильников на новые более мощные и с большей светоотдачей на участке от Чернышевского до Онежской флотилии. Опоры, которые давно отслужили свой срок, мы заменим, а вот декоративные элементы – якоря и серпы с молотами – подрядчик отреставрирует и перевесит на новые опоры уличного освещения»,

- сообщил в своем аккаунте глава Петрозаводска.

«Было бы очень круто сохранить эти старые якоря и серпы с молотами на новых опорах. Каждый раз проезжая по этой улице глаз радуется, глядя на них!» - написали в комментариях.

Как пояснил мэр, где можно и уместно, власти стараются «сохранить городское наследие, и восстановить те элементы благоустройства, которые украшают Петрозаводск уже не одно десятилетие». (фото со страницы главы города)