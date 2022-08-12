В Карелии будут «догазифицированы» 4436 домовладений

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о рабочей поездке в село Кончезеро Кондопожского района, где активно продвигается так называемая «догазификация». Это слово означает, собственно, доведение газовой трубы до границ участков конкретных домовладений за счет «Газпрома» - бесплатно для жильцов дома.

Спикер парламента побывал в доме пенсионерки Галины Петровны Тестовой, которой недавно подвели природный газ. Здесь Галина Петровна живет вместе с дочкой и ее семьей. Они рассказали, что заявку на подключение к газу отправили в конце 2021 года, а уже через месяц необходимые документы были готовы. Работы по строительству газопровода к границам участка завершились несколько недель назад. Никаких проблем и трудностей не возникло. Осталось подвести газ непосредственно к дому и установить необходимо внутридомовое оборудование.

Конечно, семье предстоят еще расходы на подведение газа непосредственно в дом и установку газового оборудования. Но эти затраты быстро окупятся. Ведь отапливать дом газом гораздо дешевле, чем электричеством или дровами. Галина Петровна с дочерью уже посчитали, что в зимние месяцы на отопление дома и подгорев воды будет уходить около 10 тысяч рублей. Отмечу, что в Карелии до конца 2023 года в рамках социальной догазификации планируется подвести голубое топливо до 4436 домовладений,

- говорит Элиссан Шандалович.

Спикер также напомнил, что для некоторых категорий граждан в Карелии действуют меры социальной поддержки. Малообеспеченные семьи Карелии могут получить 80 процентов компенсации за проведение работ по газификации внутри домового хозяйства. А многодетные семьи могут использовать при газификации собственного дома региональный материнский капитал (105,5 тысячи рублей).