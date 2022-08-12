Троллейбусы на два дня изменят маршруты

Из-за ремонтных работ на Красноармейской улице в Петрозаводске троллейбусы 13 и 14 августа изменят маршруты. Речь идет о троллейбусах №3 и №5, сообщили на предприятии «Городской транспорт».

В субботу и воскресенье «тройка» будет следовать от конечной станции «Хлебокомбинат» до проспекта Невского по обычному маршруту. Далее троллейбус будет поворачивать на улицу «Правды», не доезжая до Комсомольского проспекта. Затем троллейбус проедет по улице Куйбышева на проспект Ленина, оттуда – до железнодорожного вокзала. После разворота на площади Гагарина троллейбусы вернутся на привычный маршрут по Первомайскому проспекту. В обратную сторону – от Заводской улицы до конечной станции «Хлебокомбинат» – маршрут не изменится.





«Пятерка» будет следовать по обычному маршруту от Лыжной через Комсомольский проспект, далее троллейбус повернет на проспект Невского, доедет до проспекта Ленина через улицу Куйбышева. После разворота на площади Гагарина электротранспорт поедет по обычному маршруту – Первомайский проспект до конечной станции «ДСК». Проезд в обратную сторону до Лыжной не изменится. (фото «Петрозаводск говорит»)