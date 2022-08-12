12 августа 2022, 16:25
Общество

Много бобров, дроздов и беременных женщин этим летом в Петрозаводске

Жители карельской столицы охотно рассказали, как проводят летнее время

Нет, щедрое солнце творит чудеса: на улицах города люди готовы делиться большими и маленькими секретами, планами, историями. 

Многие из опрошенных рассказали, что путешествуют этим летом по Карелии. Немалая часть петрозаводчан, по традиции, проводит время на даче. А там и плотины бобров, и яйца дроздов, и урожаи нашей северной матушки земли.

«Понимаете, материальные ценности — они ничто, они не значат ничего. А любовь, взаимопомощь — вот что важно для нас. Любовь — первое, и главное любовь», 

- заметила одна из горожанок. 

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