Много бобров, дроздов и беременных женщин этим летом в Петрозаводске

Нет, щедрое солнце творит чудеса: на улицах города люди готовы делиться большими и маленькими секретами, планами, историями.

Многие из опрошенных рассказали, что путешествуют этим летом по Карелии. Немалая часть петрозаводчан, по традиции, проводит время на даче. А там и плотины бобров, и яйца дроздов, и урожаи нашей северной матушки земли.

«Понимаете, материальные ценности — они ничто, они не значат ничего. А любовь, взаимопомощь — вот что важно для нас. Любовь — первое, и главное любовь»,

- заметила одна из горожанок.