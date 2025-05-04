Мошенники зашли в любовную тему

Готовился к первому свиданию с дамой – потерял всё. В МВД России рассказали о новой схеме мошенничества. ТАСС со ссылкой на полицию привел пример работы подобной схемы.

Молодой человек знакомится с девушкой в соцсети, она предлагает ему встретиться в театре или в кино. Новая знакомая говорит, что уже купила себе билет, и предлагает парню приобрести место рядом с собой, присылает ему ссылку.

Молодой человек переходит по ссылке, указывает место, приходит код в СМС для оплаты, однако при вводе код оказывается неверными. Между тем деньги со счета все равно списались. После этого девушка предлагает обратиться в поддержку.

«В итоге уже по указанию сотрудника «службы поддержки» мужчина вновь вводит данные своей банковской карты для возврата. При этом данные попадают в руки аферистам, которые снимают все накопления»,

— рассказали в полиции.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка. По ней человеку поступают два звонка. Первый звонок прерывается, во втором сообщаются, что первый был от мошенников. После чего новый собеседник уже начинает «разводить» жертву. © «Петрозаводск говорит»