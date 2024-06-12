Мошенники запугивают школьников, сдающих государственные экзамены

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила о новой схеме мошенничества: якобы кто-то записал на видео списывающих ребят и теперь шантажируют их.

Скриншот одного такого сообщения, полученного в Свердловской области, опубликовала Мизулина. Мошенник представляется наблюдателем в пункте проведения экзамена, называет область, город и даже школу, где выпускник проходил тестирование.

"Оповещаю вас, о том, что вы были замечены за списыванием Обязательного Государственного Экзамена по русскому языку. Мы вынуждены передать видео с камер видеонаблюдения в Министерство Образования РФ",

— говорится в сообщении мошенников.

Мошенники требуют с детей деньги и угрожают, что отправят видео в минобразования России.

Мизулина не знает ответа на вопрос, откуда злоумышленники взяли базу данных сдающих экзамены. // Фото: фрипик.