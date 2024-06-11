Российские ученые хотят делать из борщевика противогрибковое средство

В Пермском крае ученые придумали, как из борщевика Сосновского извлечь эфирное масло, которое может оказаться полезным в сельском хозяйстве.

Исследователи Пермского университета выяснили, что эфирное масло из сорняка обладает высокой противогрибковой активностью. Эфирное масло ученые смогли вывести при помощи паровой дистилляции. Как отмечается на сайте вуза, выход полезного состава составляет около 4%. Это считается высоким показателем.

Ученые химического факультета намерены разработать технологию для получения фунгицидных препаратов (прим.ред. фунгициды - вещества для борьбы с грибковыми болезнямя) на основе эфирного масла из борщевика. Такое средство можно было бы применять в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах. // фото unsplash.com