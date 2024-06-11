Самолет вынужденно сел на трассу в Мурманской области

В Мурманской области легкомоторный самолет Cessna совершил вынужденную посадку на дорогу трасса «Кола» - Лотта. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня, 11 июня. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ техники. Посадка прошла благополучно, экипаж не пострадал.

Прокуратура проверит обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas