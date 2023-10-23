Мошенники выманили у жительницы Петрозаводска восемь миллионов рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 50-летняя горожанка. Она рассказала, что мошенники похитили у нее более 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, эта история началась еще в июне. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и рассказал, что на имя клиентки кто-то пытается взять кредит. Чтобы обезопасить себя, нужно было перевести деньги на некий безопасный счет.

В итоге сначала петрозаводчанка отправила злодеям больше миллиона рублей своих сбережений, а затем в течение двух месяцев оформляла кредиты в разных банках, в том числе, под залог недвижимости и транспорта.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch