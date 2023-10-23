Из-за скользкой дороги водитель в Карелии покалечил женщину и младенца

Днем 22 октября два человека получили травмы в ДТП на территории Медвежьегорского района. Иномарка вылетела в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в 11:50 рядом с отвороткой на поселок «Немино-3». Дорожные условия были неблагоприятными, 36-летний мужчина за рулем Kia этого не учел.

Он потерял управление, машина вылетела в кювет. Пострадали находившиеся в салоне иномарки 33-летняя женщина и восьмимесячная девочка. // фото: fxquadro/ freepik.com