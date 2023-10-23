Подростков в Кондопоге задержали из-за излишней любви к маслу

Днем в воскресенье персонал сетевого магазина в Кондопоге нажал тревожную кнопку. Вызывать силовиков пришлось из-за вороватых подростков, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Прибывший не место ЧП наряд выяснил, что несовершеннолетние взяли с полки 11 упаковок сливочного масла, спрятали под одежду и попытались пройти мимо кассы.

Тревожной кнопкой дважды воспользовались сотрудники магазина на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Там 33-летний и 37-летний мужчины хотели украсть алкоголь и продукты питания. Всех нарушителей доставили в полицию. // фото: Росгвардия