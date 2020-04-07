07 апреля 2020, 21:20
Происшествия

Мошенники выманили у жителей Карелии почти полмиллиона рублей

За пять дней жертвами обмана стали одиннадцать человек, ущерб превысил 455 тысяч рублей

Мошенники за пять дней выманили у жителей Карелии почти полмиллиона рублей. Злоумышленники орудуют по старым схемам обманам - представляются сотрудниками службы безопасности банка пишут от имени знакомых из соцсети или просят перевести деньги за услугу или понравившийся товар в Интернете.  

По сообщению МВД, знакомая 66-летней петрозаводчанки написала ей в соцсети и предложила получить бонус от банка в размере пяти тысяч рублей. Женщина выполнила требования, передала данные своей карты, пароли из смс. Подруга предупредила ее, что деньги сначала спишут, а затем вернут. В итоге женщина лишилась более 53 тысяч рублей. Гостившая у женщины внучка помогла ей заблокировать карту.  Полицейские выяснили, что страница подруги оказалась страницей-клоном.

В Кондопоге жертвой сотрудника службы безопасности банка стала 59-летняя горожанка. Опасаясь за свои сбережения, она сняла с банковских карт 50 800 рублей и перевела их на продиктованный незнакомцем номер телефона. Как и первая жертва женщина слышала о мошенниках, но все равно поверила звонившему.

По всем заявлениям от одиннадцати потерпевших за это время проводятся проверки. Общая сумма ущерба превысила 455 тысяч рублей, добавили в МВД.

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Метки: 
мошенники
мошенничество
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банковская карта