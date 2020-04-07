Следком рассказал об убийствах и изнасилованиях в Карелии

Следственный комитет по Карелии представил оперативные данные о состоянии преступности за период с 1 января по 31 марта 2020 года. За эти три месяца в Карелии было совершено 15 убийств, за аналогичный период в прошлом году – 11.

В этом году три человека стали жертвами умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, в прошлом году – две человека. За этот отрезок времени в республике изнасиловали двух человек, годом ранее была зафиксирована одна жертва.

Что касается процента раскрываемости. То, по сведениям СК, раскрываемость этих преступлений, как и годом ранее составила сто процентов.