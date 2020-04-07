07 апреля 2020, 19:01
Следком рассказал об убийствах и изнасилованиях в Карелии
В республике с начала года произошло 15 убийств и было совершено два изнасилования
Следственный комитет по Карелии представил оперативные данные о состоянии преступности за период с 1 января по 31 марта 2020 года. За эти три месяца в Карелии было совершено 15 убийств, за аналогичный период в прошлом году – 11.
В этом году три человека стали жертвами умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, в прошлом году – две человека. За этот отрезок времени в республике изнасиловали двух человек, годом ранее была зафиксирована одна жертва.
Что касается процента раскрываемости. То, по сведениям СК, раскрываемость этих преступлений, как и годом ранее составила сто процентов.