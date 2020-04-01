Мошенники выманили у одинокой пенсионерки из Карелии более 250 тысяч

Мошенники использовали традиционную уловку для обмана 70-летней одинокой жительницы Карелии. Об очередной жертве дистанционных злоумышленников рассказали в МВД.

Сперва незнакомец поинтересовался, покупала ли пенсионерка из Пудожского района лекарства, а затем заявил, что эти препараты оказались некачественными, а сделка и вовсе – незаконной. За такие неудобства женщине якобы полагалась компенсация, но с оговоркой.

Пожилой женщине пришлось дважды выезжать из своего поселка в Пудож, чтобы заплатить 78 тысяч в качестве страховки и 89 960 рублей налога. Также пенсионерка оплатила доставку своей компенсации и другие опции, которые ей диктовал по телефону собеседник. В общем женщина перевела мошенникам более 250 тысяч.

Компенсацию она так и не дождалась, и заявила в полицию об обмане. По заявлению потерпевшей проводится проверка.