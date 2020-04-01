01 апреля 2020, 10:28
Росгвардейцы задержали мужчину, похитившего косметику в магазине
Ущерб от хищения машинки для стрижки волос и двух флаконов бальзама после бритья оценили в 2200 рублей
Помощь сотрудников вневедомственной охраны потребовалась работникам магазина на улице Победы в Суоярви.
Причиной тревожного сигнала стал 37-летний посетитель, который вынес из магазина машинку для стрижки волос и два флакона бальзама после бритья. Сумма ущерба превысила 2 200 рублей.
Росгвардейцы задержали его и передали полиции.