01 апреля 2020, 10:28
Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину, похитившего косметику в магазине

Ущерб от хищения машинки для стрижки волос и двух флаконов бальзама после бритья оценили в 2200 рублей

Помощь сотрудников вневедомственной охраны потребовалась работникам магазина на улице Победы в Суоярви.

Причиной тревожного сигнала стал 37-летний посетитель, который вынес из магазина машинку для стрижки волос и два флакона бальзама после бритья. Сумма ущерба превысила 2 200 рублей.

Росгвардейцы задержали его и передали полиции.

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Метки: 
хищение
Суоярви
косметика
машинка для стрижки волос
бальзам после бритья
магазин
новости Карелии
росгвардия