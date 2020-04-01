Росгвардейцы задержали мужчину, похитившего косметику в магазине

Помощь сотрудников вневедомственной охраны потребовалась работникам магазина на улице Победы в Суоярви.

Причиной тревожного сигнала стал 37-летний посетитель, который вынес из магазина машинку для стрижки волос и два флакона бальзама после бритья. Сумма ущерба превысила 2 200 рублей.



Росгвардейцы задержали его и передали полиции.