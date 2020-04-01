Избившую человека женщину ищут в Карелии

Полиция Прионежского района разыскивает скрывшуюся от суда Инну Койчеву, 1962 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех, кто знает что-либо о местоположении женщины, просят звонить по номерам телефонов: +79114018356, 8(8142) 57-96-16, 739-638, или 02.

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