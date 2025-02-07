Мошенники с помощью искусственного интеллекта обманули петрозаводчанку

38-летняя петрозаводчанка искала любовь, а столкнулась с мошенниками. Аферисты с помощью искусственного интеллекта создали личность мужчины, который после доверительного общения выкачал из жительницы Карелии деньги. Об этом рассказали в сюжете телеканала «Вести-Карелия».

В приложении для знакомств во «ВКонтакте» петрозаводчанке написал Григорий и предложил продолжить общение в Telegram. В аккаунте мужчины были размещены фотографии с поездок, совместное фото мамой, фото его собаки, друзей, а также видео.

Искусственный «Григорий» рассказал подруге по переписке, что руководит консалтинговой компанией, дополнительно зарабатывает за счет инвестирования на фондовой бирже. Женщина восхитилась и сказала, что хотела бы тоже попробовать зарабатывать.

Женщина переводила сначала небольшие суммы, потом оформила кредит и перевела трейдеру. В общей сложности она отдала аферистам 700 тысяч.

Она получила письмо о заблокированном счете, торговать она не могла, следовало обнулить счет, а для этого нужно третье лицо. О том, что женщина попала в беду, догадалась ее подруга. Они обратились в полицию. // фото стопкадр