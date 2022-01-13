Мошенники похитили у петрозаводчанки пять с половиной миллионов рублей

Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая рассказала, что искала в Интернете возможности дополнительного заработка. Она открыла брокерский счет на одной из онлайн-площадок и следовала указаниям некоего менеджера. Горожанка внесла некоторую сумму на счет и увидела, что начала появляться прибыль. Мошенники позволили женщине вывести некую сумму со счета, после чего она окончательно поверила в честность выбранной схемы.

После этого горожанка набрала кредитов и внесла на счет более 5 680 000 рублей. Через некоторое время петрозаводчанка увидела, что прибыль на счету выросла до 11 миллионов рублей, и решила вывести деньги. Но у нее ничего не получилось.

Полиция просит жителей республики быть бдительными при совершении различных операций в Сети.