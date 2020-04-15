Мошенники похитили у петрозаводчанки почти 600 тысяч рублей

В минувший вторник в полицию Петрозаводска позвонила женщина. Она попросила передать дознавателю, что кредит ей не оформили. Эти слова смутили дежурного. Расспросив горожанку, он понял, что она стала жертвой мошенников. Жительница карельской столицы рассказала, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, вначале ей позвонили «сотрудники банка», которые рассказали, что с ее вкладами происходят странные манипуляции, и предложили перевести все деньги с обычных и кредитных карт на некий запасной счет. Не вникая в подробности, женщина сняла наличные со всех карт и перевела их на разные номера телефонов, продиктованные звонившими. Всего горожанка лишилась 579 тысяч рублей.

Но и на этом аферисты не успокоились. С помощью программы подмены номеров они позвонили, якобы, из дежурной части полиции. Звонивший лже-полицейский убедил петрозаводчанку взять в банке кредит на 300 тысяч рублей. Банк отказал. Тогда аферист предложил снизить сумму до 100 тысяч, но кредитная организация и в этом случае отказалась выдать женщине деньги. После этого она и совершила случайный звонок в настоящую полицию.

МВД по Карелии в очередной раз предупреждает - перевести деньги или оформить кредит просят только мошенники. Для сохранности своих средств нужно при первых же подозрениях заблокировать свой счет.