Жительница Карелии отправилась на Украину и пропала без вести

Сотрудники уголовного розыска по Олонецкому району устанавливают местонахождение Анны Степановны Пуллинен. Женщина 1987 года рождения значится без вести пропавшей.

Жительница села Михайловское 2 марта уехала на Украину. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Возможно, женщина находится на территории Одессы, сообщает МВД.

На вид ей 30-35 лет, среднего телосложения, волосы светлые, рост 165-170 см.

Информацию о разыскиваемой жительнице Карелии просят сообщать по телефонам: +7(81436) 4-14-18, +7-960-212-22-61, +7-911-416-34-50.