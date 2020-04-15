15 апреля 2020, 13:42
Происшествия

Жительница Карелии отправилась на Украину и пропала без вести

Полиция Карелии объявила в розыск жительницу Михайловского Анну Пуллинен

Сотрудники уголовного розыска по Олонецкому району устанавливают местонахождение Анны Степановны Пуллинен. Женщина 1987 года рождения значится без вести пропавшей.

Жительница села Михайловское 2 марта уехала на Украину. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Возможно, женщина находится на территории Одессы, сообщает МВД.

На вид ей 30-35 лет, среднего телосложения, волосы светлые, рост 165-170 см.

Информацию о разыскиваемой жительнице Карелии просят сообщать по телефонам: +7(81436) 4-14-18, +7-960-212-22-61, +7-911-416-34-50.

 

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Метки: 
Розыск
Украина
новости Карелии
МВД по РК
Олонецкий район
Анна Пуллинен