Мошенники опустошили счет юной петрозаводчанки

В полицию Петрозаводска обратилась 16-летняя горожанка. Девушка рассказала, что с ее счета списаны 22 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, некоторое время назад она разместила в Интернете объявление о продаже флейты. На него откликнулся житель другого региона, пожелавший купить инструмент. Мужчина прислал юной петрозаводчанке ссылку на некий сайт, на котором необходимо было ввести данные своей карты для получения оплаты. Девушка выполнила указания собеседника и обнаружила, что с ее счета списались 11 тысяч рублей. Мужчина предположил, что произошла техническая ошибка, и убедил повторить операцию для возврата денег. Но после этого с карты были списаны еще 11 тысяч.

Полиция проверяет обстоятельства исчезновения денег. Жителей республики просят быть внимательными при совершении сделок через Интернет. Фото pixabay.com/Anemone123