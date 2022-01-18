Петрозаводчанин заснял «потоп» на конечной общественного транспорта

Конечную троллейбусов и автобусов на Ключевой затопило. Наш читатель прислал в редакцию видеозаписи потопа на улице Корабелов, 34.

«Целый ручей. Людям даже на остановку не пройти. Ужас просто»,

- произносит Руслан. В кадре также видно, как трактор счищает воду, лед и снег.

17 января в 23:24 в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы сообщалось о том, что в районе улиц Ключевая-Крабелов была обнаружена утечка из дренажной ямы, при этом видимой течи не было. Специалисты проверили также колодец на Водников, 24. Днем там устранили засор. В результате осмотра специалисты не обнаружили «излива воды».

Подрядчику была направлена заявка на то, чтобы убрать остатки воды с проезжей части.