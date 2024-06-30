Мошенники обманули троих жителей Карелии

Пенсионерка в Олонце отдала мошенникам 460 тысяч рублей. Они напугали 78-летнюю женщину опасностью потери накоплений, сообщили в МВД Карелии.

Горожанке позвонил незнакомец, представился сотрудником Центробанка и предупредил, что ее сбережения пытаются украсть злоумышленники. Чтобы спасти деньги, ее отправили в банк, где пенсионерка перевела все свои накопления на «безопасный счет».

Житель Лахденпохского района решил купить автомобиль по объявлению в интернете. Он перевел продавцу 70 тысяч рублей в качестве предоплаты и на поезде поехал за машиной в Мурманск. Но на вокзале его никто не встретил.

Аналогичный случай произошел с 72-летним жителем Сортавальского района. Он через незнакомый сайт заказал двигатель для своей машины и заранее заплатил 40 тысяч рублей. Однако доставки пенсионер так и не дождался. // фото: freepik.com