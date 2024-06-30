Водитель иномарки серьезно пострадал в ДТП на трассе Карелии

Днем 29 июня в ДТП на трассе Карелии серьезно пострадал водитель легковушки. Он потерял управление и вылетел в кювет с проезжей части, сообщили в Беломорском отряде пожарно-спасательной службы.

Авария произошла на втором километре автодороги п.Летнереченский - п.Сосновец. «Рено Логан» перевернулся, машина получила существенные повреждения.

Водитель пострадал очень серьезно, но остался жив. Пожарным пришлось извлекать его из машины и отключать аккумулятор. // фото: ОПС по Беломорскому муниципальному округу