Мошенники обманули петрозаводчанина по новой схеме

В полицию Петрозаводска обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, ему позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что срок действия карты клиента истекает. Мужчине предложили переоформить платежный инструмент. Для этого звонивший попросил назвать номер карты, CVC-код и пароли из смс-уведомлений. После этого со счета были списаны 38 тысяч рублей. Далее горожанину пришло уведомление о блокировке счета. Тогда он и понял, что попался на удочку злодеев.

Полицейские напоминают жителям республики, что сообщать данные своей карты незнакомым нельзя. Фото: pixabay.com/Mimzy