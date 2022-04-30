Столкновение автомобилей на Древлянке попало на видео

В пятницу в 16:14 в Петрозаводске на пересечении улицы Древлянка и Березовой аллеи столкнулись два автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как один из участников аварии выезжал на главную дорогу со второстепенной и не пропустил двигавшийся по главной транспорт. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. Фото: скриншот видео CityLink