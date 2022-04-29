Двое рыбаков погибли на севере Карелии

Сегодня стало известно о гибели двух рыбаков из Костомукши на озере Ледмозеро в Муезерском районе Карелии. Об этом сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

По данным спасателей, трагедия произошла во вторник. Водолазы уже достали на поверхность тело одного из погибших. Второго до сих пор ищут.

«Непонятно их решение выйти на лед, который даже визуально выглядит опасным и ненадежным. Он потемнел, насытился водой. Сверху имеются лужи», - отмечается в сообщении.

Напомним, выход на лед водоемов во всех районах Карелии запрещен. Подобные действия опасны для жизни. Фото: pixabay.com/baranova_n