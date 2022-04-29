29 апреля 2022, 20:27
Происшествия

Мотоциклист попал в жесткую аварию в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла тяжелое ДТП на Октябрьском проспекте

Сегодня в 18:17 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

 

На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости двигался по проспекту и влетел в автомобиль, выполнявший левый поворот.

После удара водитель мотоцикла остался лежать на проезжей части. Его состояние на данный момент неизвестно. Движение на участке дороги оказалось затруднено. Фото: скриншот видео CityLink

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Петрозаводск
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проспект Октябрьский