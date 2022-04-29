Мотоциклист попал в жесткую аварию в Петрозаводске

Сегодня в 18:17 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости двигался по проспекту и влетел в автомобиль, выполнявший левый поворот.

После удара водитель мотоцикла остался лежать на проезжей части. Его состояние на данный момент неизвестно. Движение на участке дороги оказалось затруднено. Фото: скриншот видео CityLink