29 апреля 2022, 20:27
Мотоциклист попал в жесткую аварию в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла тяжелое ДТП на Октябрьском проспекте
Сегодня в 18:17 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости двигался по проспекту и влетел в автомобиль, выполнявший левый поворот.
После удара водитель мотоцикла остался лежать на проезжей части. Его состояние на данный момент неизвестно. Движение на участке дороги оказалось затруднено. Фото: скриншот видео CityLink