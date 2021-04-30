Мошенники массово атаковали россиян через сервис Google

Злоумышленники рассылают письма с обещанием выплат или выгодного инвестирования через службу поддержки Google Docs. Об очередном способе обмана рассказал ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок, сообщает РИА Новости.

Аферисты используют функцию автоматического уведомления Google Docs, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Злоумышленники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, также могут предложить «выгодные» инвестиции.

Для получения денег или просмотра информации, пользователю предлагается перейти по ссылке в письме. Щелкнув, пользователь окажется на скам-ресурсе, где уже потребуется ввести имя и фамилию, данные карты. На странице могут быть фейковые комментарии довольных клиентов, которые якобы уже получили деньги.

На заключительном этапе пользователя просят оплатить комиссию в 200-300 рублей для получения обещанной выплаты. Со слов эксперта, обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. В итоге пользователь не получает ничего, а оплаченная комиссия достается мошенникам.

«Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью»,

- добавил эксперт. (фото akket.com)