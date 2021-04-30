Сегежане боятся, что разваливающийся мост рухнет под весом грузовиков

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратилась жительница Сегежи, обеспокоенная ситуацией вокруг городского моста.

Со слов женщины, мост находится в аварийном состоянии, однако по нему как ни в чем не бывало проезжают фуры.

«Это уже издевательство! Наш мост и без того находится в аварийном состоянии, так вот и держите, пожалуйста. Меньше, чем за 20 минут, караван из фур. Конечно будут дыры»,

- написала Анна. По ее словам, одновременно по мосту двигались шесть большегрузов.

И это несмотря на то, что перед въездом на мост установлены знаки ограничения скорости, знак неровная дорога и знак, запрещающий проезд грузовиков массой более 5 тонн.

Со слов сегежанки, дыры на путепроводе пытаются хоть как-то замазать, но из-за проезжающих по нему фур, как считает женщина, в этом нет никакого толку.

Вдобавок, под мостом проходят железнодорожные пути. Женщина опасается, как бы из-за подобной вседозволенности не произошла беда.