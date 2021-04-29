29 апреля 2021, 21:15
Назван наименее вредный алкогольный напиток
Медики фиксируют более качественный холестериновый обмен у людей, регулярно пьющих вина
Вино является наименее вредным алкогольным напитком. Об этом рассказала диетолог Ольга Шмелева, ее слова приводит НСН.
Специалист уточнила, что в вине содержится мало калорий.
«Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты»,
- заявила Шмелева.
Медик подчеркнула, что медицинских подтверждений этого факта нет, однако у жителей Италии и Франции, регулярно употребляющих такие вина, фиксируется более качественный холестериновый обмен. Фото ladolceitalia.ru