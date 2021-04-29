Назван наименее вредный алкогольный напиток

Вино является наименее вредным алкогольным напитком. Об этом рассказала диетолог Ольга Шмелева, ее слова приводит НСН.

Специалист уточнила, что в вине содержится мало калорий.

«Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты»,

- заявила Шмелева.

Медик подчеркнула, что медицинских подтверждений этого факта нет, однако у жителей Италии и Франции, регулярно употребляющих такие вина, фиксируется более качественный холестериновый обмен. Фото ladolceitalia.ru