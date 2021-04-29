Синоптики пообещали россиянам «розовый» май

В мае температура воздуха в большинстве регионов России будет в пределах нормы или выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводят «Известия».

Как рассказал метеоролог, май пройдет «в розовом цвете». Это значит, что ожидаются положительные отклонения от нормы в плане температуры.

При этом на северо-западе европейской территории России ожидается чуть более умеренное тепло. В нашей части страны май пройдет в пределах нормы.

Также Вильфанд попросил россиян не удивляться снегу в мае. По его словам, это вполне обычное явление. Фото stihi.ru