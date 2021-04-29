ФИПИ опубликовал открытые варианты контрольных материалов ЕГЭ-2021

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена 2021 года, сообщает паблик «Минобразования и спорта Карелии».

На примере опубликованных вариантов выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант.

В этом году на сайте института для будущих участников экзаменов действует новый раздел «Навигатор подготовки», в котором собраны рекомендации и другие полезные материалы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Ориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, поможет также Открытый банк заданий ЕГЭ. // Изображение vk.com/minedu