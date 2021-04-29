29 апреля 2021, 18:07
Россия

ФИПИ опубликовал открытые варианты контрольных материалов ЕГЭ-2021

По каждому из предметов на сайте института доступен для ознакомления один вариант

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена 2021 года, сообщает паблик «Минобразования и спорта Карелии».

На примере опубликованных вариантов выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант.

В этом году на сайте института для будущих участников экзаменов действует новый раздел «Навигатор подготовки», в котором собраны рекомендации и другие полезные материалы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Ориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, поможет также Открытый банк заданий ЕГЭ. // Изображение vk.com/minedu

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Метки: 
Россия
ЕГЭ 2021
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