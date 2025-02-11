Мошенник выманил у петрозаводчан больше двух миллионов рублей

Уже судимого ранее 40-летний житель Петрозаводска обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры Карелии, он выманил у потерпевших более двух миллионов рублей.

Следствие установило, что в период с октября 2023 года по август 2024 года мужчина, находясь в Петрозаводске, заключал с 15 жителями республики договоры на поставку строительных материалов и оборудования.

При этом он заранее не планировал выполнять свои обязательства. Под видом продажи крупногабаритных товаров обвиняемый получал предоплату, после чего исчезал.

В результате действий мошенника потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше двух миллионов рублей. На момент завершения расследования обвиняемый не возместил пострадавшим причиненный ущерб.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Петрозаводский городской суд, где его рассмотрят по существу. // фото: pixabay.com