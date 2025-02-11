Петрозаводчанин отдал мошенникам почти 1,5 млн рублей

Молодой петрозаводчанин попался на крючок мошенников и потерял крупную сумму.

Аферисты позвонили ему под видом сотового оператора и предложили продлить договор, озвучив код из смс.

Горожанин, 2000 года рождения, усомнился и задал несколько вопросов о себе, а когда получил правильные ответы, то назвал то, что его просили. Вскоре он получил письмо о входе в его аккаунт на госуслугах, там же был указан номер для связи. Парень позвонил и узнал о взломе личного кабинета. Ему посоветовали связаться с Центробанком и составить некий договор, а вскоре он узнал, что мошенники якобы взяли на него кредит.

Далее известная схема – взять самому деньги в банке и перевести на спецсчет для защиты. В банке он получил 917 тысяч кредитных рублей и собрал 393 тысячи собственных сбережений. Все они отправились на номера, которые ему озвучили. Но жулики не останавливались и потребовали взять еще микрозайм для защиты машины. Деньги он снова отправил незнакомцам.

В общей сложности жителя столицы Карелии раскрутили на 1 459 000 рублей. Он догадался об обмане лишь после общения со своей девушкой. В полиции возбудили очередное уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»