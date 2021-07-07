Мощный пожар бушует в эти минуты в Петрозаводске

В Петрозаводске горит полуразрушенное здание бывшего станкозавода. Пламя бушует на Радищева, 7.

С огнем пытаются справиться петрозаводские пожарные.

Дым поднимается высоко в небо. А языки пламени вырываются наружу.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе МЧС, 7 июля в 12:17 пожарно-спасательные подразделения города привлекались для ликвидации пожара. В тушении участвуют 23 человека и 7 единиц техники. По сообщению ИА «Республика», потушить огонь пока не удалось.

Площадь возгорания уточняется. По информации издания, погибших и пострадавших нет, хотя на месте ЧП дежурит машина скорой помощи.

(фото МЧС по Карелии)